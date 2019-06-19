«Обои толще»: в Новосибирске под грузовиком провалился асфальт
В Новосибирске на улице Писемского, в районе дома №24 под грузовиком провалился асфальт. Как сообщает паблик «Служба эвакуации АСТ-54», задние колеса грузовика буквально скрылись под землей.
По данным портала Яндекс. Пробки, в этом районе уже скопилась пробка.
Сибиряки в социальных сетях негодуют по поводу качества асфальта:
— Обои толще. Надо было их на асфальт поклеить, дорога бы стала в два раза толще!
— Надо запретить грузовики, они дырявят асфальт, — находят люди повод для шутки.
Задние колеса грузовика оказались под землей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Люди и здесь находят повод для шутки. Говорят, надо было на асфальт поклеить обои, дорога бы стала прочнее.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU