«Обои толще»: в Новосибирске под грузовиком провалился асфальт

СЕГОДНЯ 15:31 2019-06-19T15:31:52+03:00

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В Новосибирске на улице Писемского, в районе дома №24 под грузовиком провалился асфальт. Как сообщает паблик «Служба эвакуации АСТ-54», задние колеса грузовика буквально скрылись под землей.

По данным портала Яндекс. Пробки, в этом районе уже скопилась пробка.

Сибиряки в социальных сетях негодуют по поводу качества асфальта:

— Обои толще. Надо было их на асфальт поклеить, дорога бы стала в два раза толще!

— Надо запретить грузовики, они дырявят асфальт, — находят люди повод для шутки.

Задние колеса грузовика оказались под землей.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Люди и здесь находят повод для шутки. Говорят, надо было на асфальт поклеить обои, дорога бы стала прочнее.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU