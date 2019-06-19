2019-06-19T13:37:22+03:00
Экономика

Губернатор Андрей Травников выступил с инвестпосланием

Новосибирская область вновь вошла в двадцатку лучших регионов по инвестиционному климату
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Андрей Травников: - Без постоянного роста объема инвестиций невозможно сформировать новое качество жизни. Фото: nso.ruАндрей Травников: - Без постоянного роста объема инвестиций невозможно сформировать новое качество жизни. Фото: nso.ru
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Глава региона выступил с инвестпосланием «Инвестиционный климат и инвестиционная политика Новосибирской области». Конкретные цифры, достижения и планы были озвучены на заседании регионального Совета по инвестициям.

За прошлый год Совет по инвестициям рассмотрел 11 новых проектов на сумму более 36 миллиардов рублей. Комиссия по господдержке рассмотрела 28 проектов по объему инвестиций более 52 миллиардов. В прошлом году деньги получили 34 инвестора, общий объем поддержки составил 501,3 миллиона рублей. В итоге проекты обеспечили инвестиции в размере 6,5 миллиарда рублей. При этом объем налогов по проектам составил около 1,6 миллиарда рублей.

Андрей Травников напомнил о новой Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области, которая рассчитана на период до 2030 года. Документ включает инвестпортфель из 51 проекта и инфраструктурный план, состоящий из 74 проектов. Их реализация — один из ключевых показателей эффективности Стратегии.

— Без постоянного роста объема инвестиций невозможно сформировать новое качество жизни. Только при положительной инвестиционной динамике будут появляться новые социальные объекты, объекты инженерной, транспортной инфраструктуры, конечно же, создаваться новые производства и рабочие места, и, соответственно, улучшаться уровень благосостояния жителей нашего региона. Поэтому, несмотря на неплохие результаты исполнения процедур инвестиционного стандарта, наша задача — улучшение инвестиционного климата в регионе, — отметил губернатор Андрей Травников.

Напомним, за три года Новосибирская область шагнула с 57 места в Национальном инвестиционном рейтинге на 19. В этом году регион сохранил позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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