2019-06-19T12:02:52+03:00
Происшествия

Гости баров не хотели рассчитываться

В сводках Агентства безопасности «Гвардия» за минувшие выходные дни были зарегистрированы несколько случаев, когда клиенты охраняемых заведений отказывались оплачивать счета
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При участии сотрудников охраны конфликты были благополучно разрешены.При участии сотрудников охраны конфликты были благополучно разрешены.
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14 июня в ночном баре на Вокзальной магистрали нетрезвый посетитель не хотел оплачивать счет на сумму 5150 рублей. По просьбе администрации заведения к делу подключился охранник АБ «Гвардия». Ему удалось убедить клиента рассчитаться. Но у последнего с собой было только 3500 рублей, которые он и отдал. Из-за долга в размере 1650 рублей мужчину пришлось передать полиции, которая доставила его в Железнодорожный РОВД.

15 июня в баре на Красном проспекте компания молодых людей из 12 человек распивала спиртное. Мало того, что они отказывались оплатить счет на сумму 7000 рублей, так еще и угрожали охраннику физической расправой. На место конфликта была вызвана группа быстрого реагирования «Гвардии». Прибывшие бойцы ГБР убедили молодых людей рассчитаться по счету, после чего выпроводили их из бара.

16 июня в этом же заведении два молодых человека во время застолья разбили бокал и отказались рассчитаться за поврежденное имущество. «Гвардейцам» снова пришлось урегулировать конфликт. Молодые люди возместили нанесенный ущерб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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