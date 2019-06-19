2019-06-19T10:49:54+03:00
Общество

Бревна мешают: новосибирские спасатели назвали пляжи, где уже можно купаться

Большинство пляжей в городе завалены мусором и прибитой к берегу древесиной
Надежда ЯРКОВА
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В городе официально открыли для купаний только два пляжа. Фото: vk.com/mass54.В городе официально открыли для купаний только два пляжа. Фото: vk.com/mass54.
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Спасатели назвали пока только два места для купания в Новосибирске — это пляж «Звезда» и «Наутилус».

— Приемка пляжей прошла днем во вторник, 19 июня в Советском районе Новосибирска. Комиссия с участием спасателей проверила три пляжа: «Сан-Сити», «Звезда» и «Парк культуры и отдыха у моря Обского», — рассказали в пресс-службе МАСС.

В результате проверки, был принят только пляж «Звезда». У остальных пляжей оказались сильно засорены берега, принесенной с Обского моря древесиной. В данный момент сотрудники пляжей проводят уборку территории от принесенного водой мусора.

Спасатели отметили, что на сегодняшний день в городе официально открыты для купания только два пляжа: «Наутилус» и «Звезда».

— Во всех остальных местах и на водных объектах купание запрещено из-за несоответствий требованиям безопасности, — добавили в МАСС.

Остальные пляжи завалены мусором и древесиной, которую прибило с Обского моря к берегу. Фото: vk.com/mass54.

Остальные пляжи завалены мусором и древесиной, которую прибило с Обского моря к берегу. Фото: vk.com/mass54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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