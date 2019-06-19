Юбилейный долгострой: дом на Беловежской сдан

СЕГОДНЯ 10:13 2019-06-19T10:15:36+03:00

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В Новосибирске под контролем регионального минстроя сдан сотый проблемный объект. Дом по адресу улица Беловежская, 16 строился с 2012 года. Наконец-то эта затянувшаяся история подошла к концу. Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт вручил первые комплекты ключей собственникам и прокомментировал работу регионального минстроя по проблемным объектам:

— В регионе реализуется 12 масштабных инвестиционных проектов для достройки объектов, за последние 3 года порядка 360 миллионов рублей из бюджетов региона и областного центра направлено на оплату договоров технологического подключения проблемных объектов к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования.

В доме на Беловежской 346 квартир и 334 дольщика. Из областного бюджета на техприсоединение дома к инженерным сетям было потрачено 16,2 миллиона рублей. Также дом достраивался на средства дольщиков.

Это не единственный долгострой, который удалось сдвинуть с мертвой точки в регионе. В минстрое Новосибирской области отмечают, что дома на улицах Тульской и Залесского должны быть сданы до конца 2019 года.

— Министерством строительства Новосибирской области совместно с органами местного самоуправления разработан региональный план-график по защите прав обманутых дольщиков. Схема достройки проблемных домов принимается адресно практически по каждому объекту-долгострою, — поясняют в пресс-службе правительстве региона.

ИСТОЧНИК KP.RU