2019-06-19T09:52:07+03:00
Общество

Выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября

Такое решение принял Городской совет депутатов
Екатерина КОМЯКОВАУльяна ДЖАНКОВА
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Выборы мэра пройдут 8 сентября.Выборы мэра пройдут 8 сентября.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Сегодня на очередной сессии горсовета принято решение по дате выборов мэра Новосибирска. Они пройдут 8 сентября. С докладом перед народными избранниками выступила глава городской избирательной комиссии Тамара Краткая:

— День окончания срока — 2 воскресенье сентября года, в котором истекает срок полномочий. В нашем случае это 8 сентября 2019 года. Решение о назначении выборов должно быть принято не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования, в нашем случае не ранее 9 июня и не позднее 19 июня, то есть сегодня, — Тамара Геннадьевна пояснила сроки, когда должно быть принято решение.

Ранее на заседании профильной комиссии горсовета дата была оговорена — 8 сентября. В итоге вопрос о дате был поставлен на голосование и принят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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