Урчит как паровоз: рыжую кошечку со сломанной лапкой хотели усыпить хозяева, а спасли врачи
В Новосибирске ветеринары спасли кошечке жизнь, которую хозяева принесли усыпить, отказавшись от лечения сломанной лапки.
— Домашняя рыжая кошечка Маруся привлекла внимание волонтера, разгуливая ночью по одной из новосибирских ветклиник с металлоконструкцией на лапке и одаривая урчанием любого, кто к ее гладил. Как оказалось, у рыжей красавицы оказалась грустная предыстория. Малышка выпала из окна, сломав лапку. Ее хозяева, сославшись на дороговизну операции, оставили ее в клинике на усыпление, — рассказали о грустной судьбе животного в Центре реабилитации диких животных (ЦРПХ НСО).
Однако, лечащий врач клиники взялся за брошенку, и буквально подарил кошечке новую жизнь, собрав ей лапку на металлическую конструкцию — аппарат Илизарова.
— Сейчас ей тепло, ее кормят, лечат, гладят и любят, а когда лапка кошечки полностью восстановится, ей будут искать новую, настоящую семью, — отметили волонтеры центра.
ИСТОЧНИК KP.RU