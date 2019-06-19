Урчит как паровоз: рыжую кошечку со сломанной лапкой хотели усыпить хозяева, а спасли врачи

СЕГОДНЯ 09:11 2019-06-19T09:11:42+03:00

Кошечку оставили в клинике хозяева, чтобы её усыпили. Фото: vk.com/birds54.

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске ветеринары спасли кошечке жизнь, которую хозяева принесли усыпить, отказавшись от лечения сломанной лапки.

— Домашняя рыжая кошечка Маруся привлекла внимание волонтера, разгуливая ночью по одной из новосибирских ветклиник с металлоконструкцией на лапке и одаривая урчанием любого, кто к ее гладил. Как оказалось, у рыжей красавицы оказалась грустная предыстория. Малышка выпала из окна, сломав лапку. Ее хозяева, сославшись на дороговизну операции, оставили ее в клинике на усыпление, — рассказали о грустной судьбе животного в Центре реабилитации диких животных (ЦРПХ НСО).

Однако, лечащий врач клиники взялся за брошенку, и буквально подарил кошечке новую жизнь, собрав ей лапку на металлическую конструкцию — аппарат Илизарова.

— Сейчас ей тепло, ее кормят, лечат, гладят и любят, а когда лапка кошечки полностью восстановится, ей будут искать новую, настоящую семью, — отметили волонтеры центра.

ИСТОЧНИК KP.RU