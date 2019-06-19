2019-06-19T08:52:04+03:00
Происшествия

Полицейские нашли «клад»: под Новосибирском была закопана добыча преступницы

Теперь тайник вскрыт, а похитительнице грозит срок
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Жительница Оби обокрала попутчицу. ФОТО: Управление МВД на транспорте.Жительница Оби обокрала попутчицу. ФОТО: Управление МВД на транспорте.
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Новосибирская полиция столкнулась с очень осторожной преступницей. Обокрав попутчицу в поезде, та закопала добычу. Но сотрудники МВД достали похищенное из-под земли.

Завязка детективной истории произошла в поезде «Кулунда-Новосибирск». Когда пассажирка вышла из купе, попутчица украла ее сумочку.

- Спрятала сумочку в своем багаже. Позже, осмотрев похищенное, женщина забрала телефон, а все остальное оставила на багажной полке в вагоне, - описывают дальнейшие события транспортные полицейские.

Когда за дело взялись сотрудники МВД, они быстро нашли деньги и документы. А вот мобильник… Правда о нем выяснилась только когда полиция добралась до попутчицы.

- Вернувшись домой, жительница города Обь упаковала его в полимерную пленку и закопала рядом с домом, - выяснили сотрудники.

Раскопки прошли успешно. А любительнице кладов теперь грозит до пяти лет за кражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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