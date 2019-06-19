«Очень уж интеллигентный»: новый памятник сантехнику в Новосибирске позабавил соцсети
В Заельцовском районе Новосибирска появилась новая необычная для города скульптура, выглядывающая из-под асфальта.
— Новая скульптура появилась в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук возле дома №173. Там установили скульптуру в виде сантехника, выглядывающего из люка, — поделился подписчик в группе «Типичный Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
«Я бы отломал себе разводной ключ» - новосибирский краевед Константин Голодяев раскритиковал скульптуру сантехника. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Среди пользователей соцсетей данная скульптура вызвала жаркие споры и обсуждения. Многие находят ее похожей на такую же, установленную в Омске. Другие считают неудачным расположение, поскольку в темноте эту инсталляцию можно не заметить и серьезно покалечиться, находятся и такие, кто считает, что разумнее было бы потратить деньги на ремонт дорог, к примеру, в городе, чем на установку подобных скульптур. Вот что пишут комментаторы:
— Главное, чтобы никто не споткнулся.
— Надо было посреди дороги ее поставить.
— Падающий пешеход в колодец было бы актуальней
— Очень уж интеллигентный, — замечают некоторые.
— В Омске похожая скульптура есть, причем уже много лет.
— Класс, побольше памятников, скульптур и всего, что делает город интересней и краше.
Многие возмущаются, что похожая скульптура есть в соседнем Омске. Фото: vk.com/typical_nsk.
ИСТОЧНИК KP.RU