«Очень уж интеллигентный»: новый памятник сантехнику в Новосибирске позабавил соцсети

СЕГОДНЯ 07:36 2019-06-19T07:39:09+03:00

Рядом с домом на Дуси Ковальчук теперь из канализационного люка выглядывает торс сантехника

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В Заельцовском районе Новосибирска появилась новая необычная для города скульптура, выглядывающая из-под асфальта.

— Новая скульптура появилась в Новосибирске на улице Дуси Ковальчук возле дома №173. Там установили скульптуру в виде сантехника, выглядывающего из люка, — поделился подписчик в группе «Типичный Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

«Я бы отломал себе разводной ключ» - новосибирский краевед Константин Голодяев раскритиковал скульптуру сантехника. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Среди пользователей соцсетей данная скульптура вызвала жаркие споры и обсуждения. Многие находят ее похожей на такую же, установленную в Омске. Другие считают неудачным расположение, поскольку в темноте эту инсталляцию можно не заметить и серьезно покалечиться, находятся и такие, кто считает, что разумнее было бы потратить деньги на ремонт дорог, к примеру, в городе, чем на установку подобных скульптур. Вот что пишут комментаторы:

— Главное, чтобы никто не споткнулся.

— Надо было посреди дороги ее поставить.

— Падающий пешеход в колодец было бы актуальней

— Очень уж интеллигентный, — замечают некоторые.

— В Омске похожая скульптура есть, причем уже много лет.

— Класс, побольше памятников, скульптур и всего, что делает город интересней и краше.

Многие возмущаются, что похожая скульптура есть в соседнем Омске. Фото: vk.com/typical_nsk.

ИСТОЧНИК KP.RU