В ЖК «Расцветай на Гоголя» открылись долгожданные продажи третьего дома!

СЕГОДНЯ 06:01 2019-06-19T06:01:10+03:00

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Это отличная возможность для тех, кто не успел приобрести квартиры желаемой планировки в первом и втором домах ЖК «Расцветай на Гоголя».

Преимущества ЖК «Расцветай на Гоголя»:

• в шаговой доступности станция метро «Березовая роща»;

• удобный выезд на проспект Дзержинского и разветвленная сеть общественного транспорта;

• наличие вблизи жилого комплекса всей социальной инфраструктуры: крупные торговые сети «Холидей Family», «Лента», «Сибирский Молл» с кинотеатрами, детский сад № 281, школа № 82, поликлиники;

• наличие подземного и наземного паркинга;

• огражденная и круглосуточная охраняемая территория;

• яркие детские комплексы с прорезиненным покрытием и workout-тренажеры;

• въезд на придомовую территорию по индивидуальным брелокам-датчикам;

• использование качественных материалов и технологий.

Срок сдачи первой 25-этажной блок-секции дома № 3 - I квартал 2021 года. На данный момент на стройплощадке ведутся работы по устройству свайного поля. Жилой объект аккредитован банком ВТБ: минимальная процентная ставка - 9,75%, первый взнос - от 10%.

Подробности о ЖК «Расцветай на Гоголя» можно узнать:

♦ по телефону (383) 255-88-22

♦ в офисах продаж:

• ул. Гоголя, 205

• ул. Фрунзе, 228, офис № 1

♦ гкрасцветай.рф

♦ гоголя.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гоголя.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU