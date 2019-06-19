Клубнички захотелось? Новосибирцы готовы платить по 180 рублей за вкусную ягоду

СЕГОДНЯ 05:57 2019-06-19T06:15:48+03:00

В Новосибирске, в отличии от других Сибири, одна из самых невысоких цен на клубнику

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С приходом лета спрос на клубнику в Новосибирске резко вырос. К таким выводам пришли на сервисе объявлений «Юла», проанализировав запросы новосибирцев.

— По сравнению с началом мая, поиски клубники выросли в 3,2 раза, а продажи увеличились в 7 раз. Помимо свежей клубники, также ищут ее рассаду, интересуются покупкой клубники оптом, а также просматривают подарочные наборы и букеты из клубники, — рассказали составители рейтинга.

По сравнению с другими городами Сибири, в Новосибирске цены на клубнику одни из самых невысоких. В среднем килограмм сладкой ягоды в городе можно купить за 180 рублей. Дешевле клубника продается только в Липецке, Воронеже и Санкт-Петербурге (по 170 рублей за килограмм), а также в Сочи, где за нее просят всего 130 рублей. Самые высокие цены на клубнику в Тюмени, там килограмм ягоды оценили в 600 рублей, Иркутске (540 рублей) и Красноярске (530 рублей).

— Рассаду клубники в Новосибирске можно купить в среднем за 50 рублей. За рассадой или клубникой с пометкой «опт» покупатели готовы ехать на большие расстояния. Так, каждый пятый запрос об их поиске оказался за 50 км от местонахождения пользователя, — отметили на сервисе.

Также новосибирцам предлагают подарочные букеты из клубники в шоколаде. Их продают по ценам, начиная от 1 470 рублей. При этом подарочные наборы и букеты клубники покупатели предпочитают искать поближе — в радиусе 10 км. Скидку на клубнику, из-за повышенного на нее спроса, готовы делать только 5% продавцов.

ИСТОЧНИК KP.RU