Наследил и убежал: новосибирца поймали через три часа после поджога иномарок

СЕГОДНЯ 05:05 2019-06-19T05:09:04+03:00

Полицейские очень быстро нашли поджигателя по отпечаткам обуви и пальцев рук, оставшихся на месте преступления

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В Октябрьском районе мужчина облил бензином и поджог три иномарки, стоявшие во дворе дома. Ущерб оценивается в 1 миллион 100 тысяч рублей.

— Поджог произошел в ночь на 17 июня. В полицию поступило сообщение о возгорании автомобилей Mitsubishi Colt, Toyota Camry и Suzuki Grand Vitara, припаркованных во дворе жилого дома по улице Гаранина. Следственно-оперативная группа на месте происшествия обнаружила и изъяла пробку от канистры с бензином, а также были найдены следы обуви и отпечатки пальцев рук предполагаемого преступника, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Установить поджигателя полицейским удалось в течение трех часов. Они задержали подозреваемого- 24-летнего ранее судимого за кражу мужчину, который освободился из мест лишения свободы в прошлом году. Сейчас мужчина находится под стражей и дает показания.

Предварительно установлено, что он облил иномарки бензином, после чего поджег их и скрылся с места преступления.

— Возбуждено уголовное дело по статье — умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога. Совокупный ущерб от сгоревших машин оценивается в 1 миллион 100 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.

Сейчас полицией проводятся дальнейшие мероприятия, направленные сбор доказательственной базы, а также устанавливаются мотивы преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU