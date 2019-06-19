Головой об унитаз: новосибирец получил 8,5 лет «строгача» за жестокое убийство приятеля

СЕГОДНЯ 04:38 2019-06-19T04:39:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Первомайский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу об убийстве, которое произошло из-за конфликта между приятелями.

— Суд установил, что в январе этого года ночью Евгений Гревцов находился в квартире на улице Одоевского, 1/2 в Первомайском районе Новосибирска со своим знакомым. Там же между ними возникла ссора, завязалась драка. Гревцов нанес множественные удары кулаками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам потерпевшего. Затем он ударил мужчину головой об унитаз. Согласно заключению эксперта, именно из-за этого удара пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы, — рассказали в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

В судебном заседании Гревцов признал себя виновным полностью.

— Признание вины, явка с повинной, наличие на иждивении у виновного несовершеннолетнего ребенка были учтены судом как смягчающие вину обстоятельства. Он признан виновным по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, — отметили в ведомстве.

Суд приговорил Гревцова к 8,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU