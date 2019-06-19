Уехал из дома на «Тойоте»: полиция ищет пропавшего 5 дней назад новосибирца

СЕГОДНЯ 03:58 2019-06-19T04:01:28+03:00

Мужчина уехал на машине 5 дней назад, после чего пропал. Фото: МВД по Новосибирской области.

Мужчина уехал с центра на иномарке в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся

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Отдел полиции №2 «Железнодорожный» ищет без вести пропавшего Виталия Валентиновича Енукова 1983 года рождения. 14 июня он на автомобиле Toyota Carina уехал с улицы Советской и до настоящего времени не вернулся.

— Приметы разыскиваемого: на вид мужчине около 40 лет, рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, стрижка короткая. Был одет в белую футболку с серыми узорами, синие джинсовые шорты и черно-синие сланцы, — говорится в ориентировке.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о том, где сейчас находится Виталий Енуков, просят обратиться в полицию по телефонам: 232-20-90, 232-21-96, 8-913-705-17-07.

ИСТОЧНИК KP.RU