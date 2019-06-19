Погода на день в Новосибирске: 19 июня жары не будет

СЕГОДНЯ 03:18 2019-06-19T03:24:43+03:00

День обещает быть пасмурным и ветреным. Фото: Даба ДАБАЕВ

Синоптики обещают пасмурный и дождливый день с грозами и порывистым ветром

Изменить размер текста: A A

Сегодня в городе будет до плюс 20 градусов днем, местами дождь, гроза и усиление ветра до 14 метров в секунду.

— В среду, 19 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью небольшой, местами умеренный дождь, гроза, днем в отдельных районах небольшой дождь. Температура днем составит плюс 20-22 градусов, к ночи похолодает до плюс 11-13 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 4-9 и порывами до 14 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, ночью по северо-востоку местами умеренные дожди, грозы. При прояснениях туманы. Дневная температура будет в пределах плюс 8-13 градусов, ночная около плюс 9-14 градусов, местами будет еще прохладнее, до плюс 3-8 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают облачную с прояснениями погоду с температурой до плюс 19 градусов днем и до плюс 10 градусов ночью. В последующие дни в городе ожидается небольшое потепление и прекращение осадков.

ИСТОЧНИК KP.RU