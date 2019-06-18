«Надругались над историей»: в Новосибирске вандалы разрушили памятник в сквере Героев Революции

СЕГОДНЯ 16:40 2019-06-18T16:40:15+03:00

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О ЧП, которое произошло в сквере Героев Революции в Центральном районе, рассказал второй секретарь Новосибирского обкома КПРФ Ренат Сулейманов.

- На минувших выходных неизвестные разрушили надгробную плиту, которая стоит на месте захоронения революционеров, - сообщил Ренат Исмаилович. - А ведь в этом году исполняется 100 лет освобождения Новониколаевска от Колчака. В сквере погребены люди, которые были расстреляны колчаковцами при отступлении.

После случившегося представители Горзеленхоза уже написали заявление в правоохранительные органы, но виновников погрома полицейские пока не поймали.

- Это вопиющий акт вандализма! Данная ситуация говорит о том, что воспитание исторической памяти и нравственности в наши дни оставляет желать лучшего, и это общая наша проблема, - подчеркивает Ренат Сулейманов

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU