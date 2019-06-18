2019-06-18T15:22:27+03:00
Происшествия

Довыпендривался: новосибирец перевернулся на мотоцикле, попытавшись проехаться на одном колесе

К счастью, парень серьезно не пострадал
Анна ПАШАГИНА
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Мотоциклист перевернулся на Димитровском мосту в Новосибирске.Мотоциклист перевернулся на Димитровском мосту в Новосибирске.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Видео с выходкой мотоциклиста появилось в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54». В кадре – байкер, который пытается пытается проехать на одном колесе по Дмитровскому мосту. Но трюк не получился: парень перевернулся.

Мотоциклист упал, попытавшись проехаться на одном колесе.Размещено на странице Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 vk.com/act54

- К счастью, ночная дорога была пустая и никто серьёзно не пострадал, - передают слова очевидцев в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».

У пользователей соцсетей выходка байкера вызвала неоднозначную реакцию: кто-то его защищает, а кто-то ругает за опасный тюк на дороге.

- Собрались умники! Человек учится, не набрался навыка, может, до этого хорошо получалось. Вам бы поездить да посмеяться. Сами-то, наверное, завидуете, когда мотоцикл проезжает мимо троллейбуса, - пишут одни.

- Потом за такими гонщиками, которые не берегут свою жизнь, мама с папой горшки носят. Никому их выпендреж уже не интересен в инвалидном кресле, - считают другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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