«Красавчик мужик»: сломавшего шлагбаум водителя поддержали в соцсетях

СЕГОДНЯ 10:07 2019-06-18T10:07:58+03:00

Как оказалось, поступок мужчины нашел больше одобрения, чем порицания за сломанный шлагбаум

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Инцидент произошел вечером в городе Бердске в минувшие выходные, 16 июня. Водитель сломал мешавший ему выехать со двора шлагбаум.

Возле дома по улице Первомайская, 11 водитель серой иномарки спокойно въехал на парковку дома от городского ДК по газону и пешеходной тропинке. А вот на обратном пути, когда он собрался уезжать, дорогу ему перегородил опущенный шлагбаум, — сообщает бердский сайт «Свидетель» со ссылкой на автора видео.

Оглядевшись вокруг, мужчина далеко не хрупкого телосложения, не с первого раза руками сломал возникшую перед ним преграду, подняв шлагбаум на высоту, достаточную для проезда машины.

Как рассказали местному изданию жители дома №11 по улице Первомайской, установившие шлагбаум на придомовой парковке, розыском вандала на иномарке придется заниматься полиции.

Однако, несмотря на, казалось бы, некрасивый поступок, среди пользователей соцсетей мужчина нашел поддержку. Вот что они пишут об этом в комментариях:

— Ну вот от кого такой шлагбаум, от порядочных людей ?

— Правильно сделал. А то понаставят цепочки, шлагбаумы. Улицы общие.

— Понаставили всюду шлагбаумы, всюду оккупация парковки то заборами, то цепями, то замками. Думают, если здесь живут, то и двор их собственность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="704" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/715217" frameborder="0"></iframe> Сломавшего шлагбаум водителя поддержали в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU