2019-06-18T09:10:54+03:00
Общество

Брал деньги за покровительство: чиновник Росавиации попался на крупных взятках

Чиновнику грозит либо штраф до полутора миллионов рублей, либо до трех лет лишения свободы
Надежда ЯРКОВА
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Расследованием занимался отдел по расследованию особо важных дел.Расследованием занимался отдел по расследованию особо важных дел.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Начальник Западно-Сибирского управления Росавиации попался на взятках в 145 тысяч рублей и теперь ждет суд.

— Как стало известно, начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта в ноябре 2018 года получил от подчиненного работника взятку в 120 000 рублей. Также в феврале 2019 года он получил взятку в 25 000 рублей за использование в своих целях воздушных судов. Взятки были переданы обвиняемому за общее покровительство и попустительство по службе, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России.

О преступлении стало известно и чиновник был задержан сотрудниками ФСБ. Расследованием занимался отдел по расследованию особо важных дел.

— Чиновнику было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). Сейчас уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, — добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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