2019-06-18T08:39:52+03:00
Общество

«Рудольф» опять засох? В мэрии объяснили, почему дорогие яблони снова без листьев

Новосибирцы переживают за яблони на набережной, однако в мэрии уверяют, что с ними все хорошо
Надежда ЯРКОВА
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Пока яблони на набержной выглядят не очень цветущими.Пока яблони на набержной выглядят не очень цветущими.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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На Михайловской набережной в Новосибирске, несмотря на то, что сейчас уже лето, яблони стоят с голыми ветками без листьев.

— Это саженцы, которые были высажены еще 31 июля 2018 года, в 2019 году на территории Михайловской набережной новые деревья яблонь сорта «Рудольф» не высаживались. За состоянием яблонь внимательно наблюдают специалисты. Большинство деревьев пережили зиму хорошо. В рабатки установлены датчики для мониторинга влажности и температуры почв. По оценкам дендрологов, влияние на яблони может оказывать и резко континентальный климат, и подверженность сильным ветрам и влажному воздуху на набережной, что, по всей видимости, и сказывается на их внешнем виде, — рассказали КП — Новосибирск в департаменте культуры, спорта и молодежной политики по Новосибирской области.

В ведомстве заверили, что в любом случае, все зеленые насаждения на Михайловской набережной находятся под ежедневным присмотром специалистов.

Будем надеяться, что яблони в скором времени все же начнут радовать своим зеленеющим и цветущим видом новосибирцев.

За дорогими яблонями постоянно наблюдают специалисты. Фото: Алена МАРТЫНОВА

За дорогими яблонями постоянно наблюдают специалисты.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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