«Кирпичные стены того и гляди рухнут»: барабинцы добиваются, чтобы их барак признали аварийным
Дом на Советской, 138 в Барабинске – это шестиквартирный барак, правда, сейчас жильцы там есть только в двух квартирах. Как сообщает сайт «Восемь плюс один», в здании того и гляди рухнут кирпичные стены. Его жильцы теперь добиваются, чтобы здание снесли и им дали новые квартиры.
- Комиссия приезжала, оценивала состояние дома. Сделали экспертизу, вынесли решение, что дом непригоден для проживания. Мы собрали все документы, отдали в администрацию города. Там сказали, что приедет еще одна комиссия — наша, местная, - рассказал Владимир Кривченков.
Пытается сибиряк добиться и того, чтобы убрали и свалку, которая находится возле его дома уже 15 лет. Владимир подал соответствующее обращение местным властям, но результата пока нет.
«Комсомолка» следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU