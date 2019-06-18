«Кирпичные стены того и гляди рухнут»: барабинцы добиваются, чтобы их барак признали аварийным

СЕГОДНЯ 08:18 2019-06-18T08:18:11+03:00

Этой помойке у барака уже 15 лет. Фото: предоставлено сайтом «Восемь плюс один»,

А еще требуют, чтобы свалку, которой уже 15 лет, наконец-то убрали

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Дом на Советской, 138 в Барабинске – это шестиквартирный барак, правда, сейчас жильцы там есть только в двух квартирах. Как сообщает сайт «Восемь плюс один», в здании того и гляди рухнут кирпичные стены. Его жильцы теперь добиваются, чтобы здание снесли и им дали новые квартиры.

- Комиссия приезжала, оценивала состояние дома. Сделали экспертизу, вынесли решение, что дом непригоден для проживания. Мы собрали все документы, отдали в администрацию города. Там сказали, что приедет еще одна комиссия — наша, местная, - рассказал Владимир Кривченков.

Пытается сибиряк добиться и того, чтобы убрали и свалку, которая находится возле его дома уже 15 лет. Владимир подал соответствующее обращение местным властям, но результата пока нет.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU