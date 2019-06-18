2019-06-18T07:48:40+03:00
Происшествия

Мама на минуту отвлеклась: из окна третьего этажа выпал годовалый малыш

Ребенок получил травму головы и был срочно доставлен в больницу
Надежда ЯРКОВА
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Годовалый мальчик чудом выжил после падения с окна третьего этажа.Годовалый мальчик чудом выжил после падения с окна третьего этажа.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Несчастный случай произошел в Бердске в понедельник, 17 июня. На улице Комсомольская, 32 из окна квартиры на третьем этаже выпал ребенок.

— Сообщение о выпавшем ребенке поступило в полицию около двух часов дня. Мальчик возрастом 1 год и 4 месяца, облокотился на москитную сетку на окне и упал вниз. При падении он получил травму головы и был доставлен в больницу, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

По данным медиков, его жизни ничего не угрожает, несмотря на то, что травма серьезная.

— По предварительным данным, ребенок находился дома с мамой, которая занималась домашними делами. Как пояснила полицейским женщина, она на минуту оставила ребенка без внимания. Окно с москитной сеткой в комнате было открыто, а под окном стоял диван. Этого времени хватило, чтобы ребенок залез на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал. Правоохранители по этому инциденту проводят проверку, — добавили в ведомстве.

— Семья, где произошел несчастный случай, благополучная, на учете не стоит. Родители будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащий контроль за ребенком, — отметили в МВД.

В полиции также напомнили, что в Новосибирской области с начала года из окон выпали уже семь детей, шесть из которых — в возрасте до 4 лет.

Родителей просят быть внимательными, и во избежание несчастных случаев, не оставлять детей без присмотра в комнате, где открыты окна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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