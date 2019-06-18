2019-06-18T05:48:30+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по итогам 2018 года

Всего за 2018 год было выдано более 10 тысяч автокредитов на сумму 7,5 млрд рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Банк УРАЛСИБ по итогам 2018 года увеличил объемы автокредитования в 1,4 раза по сравнению с 2017 годом.

Ключевым драйвером роста автокредитования стало снижение процентных ставок в рамках программы АВТОПАРТНЕР», с одновременным расширением перечня Партнеров-автодилеров, участвующих в программе. Рост поддержало и продление на 2018 год государственных программ поддержки автокредитования - «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», а также улучшение условий по госпрограммам: увеличение сроков кредитования до 5 лет и снижение минимального первоначального взноса до 10% от стоимости автомобиля. Дополнительный рост обеспечило смягчение требований к автомобилям с пробегом.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. По итогам 1 полугодия 2018 года Банк вошел в ТОП-10 рейтинга банков по объему розничного автокредитования по версии портала Banki.ru.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мама на минуту отвлеклась: из окна третьего этажа выпал годовалый малыш
«Растут новые иголочки»: спасенный ежик-обжора опустошает морозилки волонтеров
Пугливый лунь: новосибирские волонтеры выходили птицу-«паникера» с переломанным крылом
«Стригла с закрытыми глазами»: сибирячка отказалась платить за плохую прическу
Нашли спустя пять дней: на реке Иня под Новосибирском утонула 8-летняя девочка
«Мы выходим!»: в новосибирском Толмачево перепуганные пассажиры отказались лететь на самолете в Паттайю
Погода на день в Новосибирске: 18 июня будет плюс 24 градусов и дождь
«Пару раз чуть не сбила машина»: новосибирец устроил экстремальную фотосессию для балерины
«Неужели они ядовитые?»: в Новосибирске полугодовалый малыш отравился ландышами
Засмотрелся в мобильник: подросток отвлекся на телефон и упал на рельсы в метро
Кричал и ел листья с дерева: в Новосибирске верблюда жестоко избили на глазах у женщины
Покорежил три машины: четырехметровый коммунальный фонтан забил возле заправки
Получил реальный срок: экс-директор НИИТО отправился на три года в колонию за растрату
Рыбкам там не место: прокуратура нашла нарушения в детском саду, где на девочку упал аквариум
Завязли в страшной, черной жиже: спасатели вытащили застрявших в гудроне щенков
Вытащил из огня: новосибирец выкармливает рыбой совят, спасенных на пожаре