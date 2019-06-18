2019-06-18T05:46:38+03:00
Дом. Семья

Пугливый лунь: новосибирские волонтеры выходили птицу-«паникера» с переломанным крылом

Лунь паникует от вида человека, от окружающих птиц-соседей и даже от вида вольер
Надежда ЯРКОВА
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Птица очень пугливая и легко впадает в панику. Фото: vk.com/birds54.Птица очень пугливая и легко впадает в панику. Фото: vk.com/birds54.
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Чуть больше месяца к новосибирским волонтерам поступила красивая и интересная птица — лунь. У него оказался открытый перелом крыла и непростой характер.

— Луни, к счастью, попадают нечасто, но парочка за летний сезон в беде все-таки оказывается. Это птицы с весьма характерным поведением птиц-«паникеров». Они паникуют от всего: от вида человека, от окружающих птиц-соседей, от послеоперационных манипуляций и даже от вида вольер. Они никогда не лезут в драки, стараются всего и всегда избегать. Поэтому луней достаточно сложно выхаживать. Увидев человека, эта птица в попытке скрыться, молниеносно подрывается с места, не разбирая пути. Какой бы большой не была вольера, стен и решеток лунь уже будто бы не видит. Именно поэтому к птице важен «особый» подход, чтобы случайно не напугать ее до «самоубийства», — рассказали в Центре реабилитации диких животных (ЦРПХ НСО).

Птицу, после того, как зажило крыло, выпустили на свободу. Фото: vk.com/birds54.

Птицу, после того, как зажило крыло, выпустили на свободу. Фото: vk.com/birds54.

При поступлении лунь был обследован и почти сразу же прооперирован, а две недели назад врачи сняли ему фиксирующие перелом металлоконструкции и прописали хорошие физические нагрузки.

— Луня выпустили в вольеру на разлет. Две недели дежурные очень тихо и аккуратно заходили в вольер, чтобы птица не думала, что пришли за ней. В процессе наблюдения за поведением птицы было отмечено, что она прекрасно работает обоими крыльями, летает, маневрируя, и готова к выпуску, — отметили в центре.

Выбрав выходной день, волонтеры осторожно изловили «паникера» и вывезли за город, где и выпустили его в свободный полет.

Новосибирские волонтеры выходили птицу-«паникера» с переломанным крылом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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