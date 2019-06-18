2019-06-18T05:01:11+03:00
Общество

«Стригла с закрытыми глазами»: сибирячка отказалась платить за плохую прическу

В салоне красоты говорят, что девушка уже пришла с неровными волосами
Екатерина Иванова
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Сибирячка жалуется на плохую стрижку. Фото: instagram.com/revizor.nsk/Сибирячка жалуется на плохую стрижку. Фото: instagram.com/revizor.nsk/
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Жительница Новосибирска пожаловалась в социальных сетях на один из городских салонов красоты, стоимость стрижки составила 500 рублей, но качество оказалось неподобающим.

— Вышла со слезами на глазах. Стригли как будто с закрытыми глазами или после жесткой пьянки и рассудок был замутнен. Мало того подстригли не ровно, так еще как будто собаки с кошками на скорость драли, — описывает процесс и итог девушка.

Из салона она вышла в слезах, за стрижку платить не стала. Имя мастера сибирячка не спросила, запомнила лишь, что женщина была в очках.

Отзыв появился на страничке инстаграм revizor.nsk. Подписчики поддержали клиентку:

— Требуйте моральную компенсацию, да такую, что месяц мастер бесплатно на работу ходила.

В комментариях к этому же посту отписалась одна из сотрудниц салона, она пояснила, что девушка уже пришла с обломанными волосами и попросила подстричь ее «лесенкой». Сначала мастер попыталась выровнять длину под основной волос, но клиентка запротестовала. В итоге девушку пришлось отпустить:

— Наращиванием мы не занимаемся, а длину убирать она не хотела, — говорит сотрудница салона. — В результате парикмахер отпустила девушку, естественно, не взяв с нее оплаты. Хорошо, что у нас в салоне стоят камеры наблюдения, помогает от таких неадекватных действий.

В парикмахерской уверяют: девушка уже пришла с неровной стрижкой. Фото: instagram.com/revizor.nsk/

В парикмахерской уверяют: девушка уже пришла с неровной стрижкой. Фото: instagram.com/revizor.nsk/

ИСТОЧНИК KP.RU

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