Нашли спустя пять дней: на реке Иня под Новосибирском утонула 8-летняя девочка
Трагедия случилась 11 июня в Тогучинском районе Новосибирской области. Там в реке Иня утонула 8-летняя девочка. Она со старшей сестрой отправилась на речку порыбачить, но оступилась и упала воду.
— Спасатели каждый день проводили водолазные спуски и обследование акватории реки на лодке. 14 июня во время поиска девочки, они нашли тело неизвестного мужчины, которое передали полиции, — рассказали в пресс-службе Новосибирского поисково-спасательного отряда АСС НСО.
Лишь в минувшие выходные, 16 июня тело девочки найдено в 10 км ниже по течению от места происшествия.
В ведомстве добавили, что тело погибшего ребенка также было передано сотрудникам полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU