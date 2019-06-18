2019-06-18T04:53:22+03:00
Происшествия

Нашли спустя пять дней: на реке Иня под Новосибирском утонула 8-летняя девочка

Спасатели, пока искали тело ребенка, выловили неизвестного мужчину
Надежда ЯРКОВА
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Тело ребенка нашли ниже по течению реки. Фото: vk.com/assnso.Тело ребенка нашли ниже по течению реки. Фото: vk.com/assnso.
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Трагедия случилась 11 июня в Тогучинском районе Новосибирской области. Там в реке Иня утонула 8-летняя девочка. Она со старшей сестрой отправилась на речку порыбачить, но оступилась и упала воду.

— Спасатели каждый день проводили водолазные спуски и обследование акватории реки на лодке. 14 июня во время поиска девочки, они нашли тело неизвестного мужчины, которое передали полиции, — рассказали в пресс-службе Новосибирского поисково-спасательного отряда АСС НСО.

Лишь в минувшие выходные, 16 июня тело девочки найдено в 10 км ниже по течению от места происшествия.

В ведомстве добавили, что тело погибшего ребенка также было передано сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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