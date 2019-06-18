Погода на день в Новосибирске: 18 июня будет плюс 24 градусов и дождь

СЕГОДНЯ 03:30 2019-06-18T03:30:12+03:00

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Сегодня в городе будет до плюс 24 градусов днем, по области еще теплее — до плюс 27 градусов.

— Во вторник, 18 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью без осадков, во второй половине дня местами небольшой дождь, гроза. Температура днем составит плюс 22-24 градусов, к ночи станет прохладнее, до плюс 11-13 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет южный со скоростью 5-10 и порывами до 15 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, грозы, при грозах местами умеренные дожди, ночью по востоку без осадков. Дневная температура будет в пределах плюс 22-27 градусов, ночная около плюс 8-13 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой дождь с температурой до плюс 20 градусов днем и до плюс 11 градусов ночью. В последующие дни характер погоды не изменится, будет тепло, местами возможен дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU