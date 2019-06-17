«Неужели они ядовитые?»: в Новосибирске полугодовалый малыш отравился ландышами
Информация о том, что произошло с полугодовалым малышом, появилась на странице паблика «Инцидент Новосибирск».
- Мама купила букетик, положила в коляску. Ребенок потянул цветок в рот, и спустя несколько часов с признаками интоксикации его госпитализировали в инфекционную больницу, - сообщает «Инцидент Новосибирск».
Пользователи соцсетей сейчас обсуждают случившееся ЧП в комментариях: особенно всех поразило, что один из любимых весенних цветов – ландыш – может быть ядовитым.
- В жизни не знала о такой опасности: впервые об этом услышала, - признаются одни.
- Мне бабушка в детстве говорила, что ландыши – ядовитые цветы, - пишут вторые.
- Я лежала недавно с ребенком в больнице с аллергией, и каждый второй ребенок там находился с отправлением. Причем во многих случаях виновниками были домашние растения,- рассказывают третьи.
ИСТОЧНИК KP.RU