2019-06-17T13:17:43+03:00
Общество

«Неужели они ядовитые?»: в Новосибирске полугодовалый малыш отравился ландышами

Ребенка в тяжелом состоянии доставили в инфекционную больницу
Татьяна СОЛОВОВА
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Ребенок попробовал цветки ландыша, когда мама положила букет в коляску.Ребенок попробовал цветки ландыша, когда мама положила букет в коляску.Фото: Александр ГЛУЗ
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Информация о том, что произошло с полугодовалым малышом, появилась на странице паблика «Инцидент Новосибирск».

- Мама купила букетик, положила в коляску. Ребенок потянул цветок в рот, и спустя несколько часов с признаками интоксикации его госпитализировали в инфекционную больницу, - сообщает «Инцидент Новосибирск».

Пользователи соцсетей сейчас обсуждают случившееся ЧП в комментариях: особенно всех поразило, что один из любимых весенних цветов – ландыш – может быть ядовитым.

- В жизни не знала о такой опасности: впервые об этом услышала, - признаются одни.

- Мне бабушка в детстве говорила, что ландыши – ядовитые цветы, - пишут вторые.

- Я лежала недавно с ребенком в больнице с аллергией, и каждый второй ребенок там находился с отправлением. Причем во многих случаях виновниками были домашние растения,- рассказывают третьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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