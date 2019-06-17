2019-06-17T10:21:42+03:00
Общество

Кричал и ел листья с дерева: в Новосибирске верблюда жестоко избили на глазах у женщины

Жительница Новосибирска очень переживает за животное, но не знает, как ему помочь
Надежда ЯРКОВА
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Женщина жалко бедное животное, которое явно не доедает.Женщина жалко бедное животное, которое явно не доедает.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Новосибирске местная жительница стала свидетельницей жестокого обращения с животным, а именно верблюдом, который явно не доедает и голодает.

— На днях шла домой по улице Селезнева и недалеко от Березовой Рощи, ехали на двух верблюдах девушки. По всей видимости, там, наверное, контактный зоопарк находится. Один из верблюдов подошел к дереву и стал, с жадностью, есть с него листву. Сидящая на нем девушка начала его пинать ногами по бокам, ругать матерными словами на всю улицу. Верблюд стоит, видимо, очень сильно был голоден, кричит и продолжает есть листья с дерева, — описала произошедшее жительница Новосибирска Наталья Гостищева.

В итоге девушке удалось отогнать его от дерева и они пошли дальше.

Женщина добавила, что, не выдержав такого обращения, подошла и сказала девушке на верблюде:

— Вы сначала покормите животное, а потом уже катайтесь на них.

На что мне девушка ответила, что у верблюдов желудок около 350 литров.

— Ну раз не можете прокормить, зачем берете их, — возмущается сибирячка. В итоге девушки на верблюдах пошли дальше.

Женщина продолжила, что придя домой, она позвонила в общественную приемную мэрии, где рассказала им ситуацию.

— Они выслушали, посочувствовали, посоветовали обратиться в полицию, поскольку это статья — жестокое обращение с животными. Также мне дали телефон организации, занимающейся защитой животных, я туда позвонила — там ответил автоответчик. Теперь я даже не знаю куда обращаться, но верблюда очень жалко и хочется ему помочь, — сетует женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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