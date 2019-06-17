Покорежил три машины: четырехметровый коммунальный фонтан забил возле заправки
Новосибирцы сегодня утром, 17 июня стали свидетелями стихийного гейзера, появившегося из-за коммунальной аварии на улице Бориса Богаткова.
— Около 12 часов дня недалеко от остановки «Лада», возле заправки неожиданно заработал гигантский «гейзер», — поделился с КП — Новосибирск очевидец Дмитрий Киршевский.
На видео огромная струя воды бьет фонтаном, заливая проезжающие мимо машины. И все это недалеко от автозаправочной станции.
— При проведении гидравлических испытаний по зоне ТЭЦ-5 в районе Бориса Богаткова, 253/3 образовался дефект на магистральном трубопроводе. Пострадало три автомобиля, припаркованных рядом. Ущерб автовладельцам будет возмещен, — рассказали в пресс-службе СГК.
На место оперативно выехала бригада теплоэнергетиков, чтобы устранить повреждения.
Четырехметровый коммунальный фонтан забил возле заправки.
ИСТОЧНИК KP.RU