Покорежил три машины: четырехметровый коммунальный фонтан забил возле заправки

СЕГОДНЯ 09:46 2019-06-17T09:46:10+03:00

Фонтан был высотой не меньше четырех метров. Фото: Дмитрий Киршевский.

Утро понедельника началось для жителей Дзержинского района с неожиданности - из-под земли забил гигантский фонтан воды

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Новосибирцы сегодня утром, 17 июня стали свидетелями стихийного гейзера, появившегося из-за коммунальной аварии на улице Бориса Богаткова.

— Около 12 часов дня недалеко от остановки «Лада», возле заправки неожиданно заработал гигантский «гейзер», — поделился с КП — Новосибирск очевидец Дмитрий Киршевский.

На видео огромная струя воды бьет фонтаном, заливая проезжающие мимо машины. И все это недалеко от автозаправочной станции.

— При проведении гидравлических испытаний по зоне ТЭЦ-5 в районе Бориса Богаткова, 253/3 образовался дефект на магистральном трубопроводе. Пострадало три автомобиля, припаркованных рядом. Ущерб автовладельцам будет возмещен, — рассказали в пресс-службе СГК.

На место оперативно выехала бригада теплоэнергетиков, чтобы устранить повреждения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/715025" frameborder="0"></iframe> Четырехметровый коммунальный фонтан забил возле заправки.

ИСТОЧНИК KP.RU