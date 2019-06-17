2019-06-17T09:46:10+03:00
Происшествия

Покорежил три машины: четырехметровый коммунальный фонтан забил возле заправки

Утро понедельника началось для жителей Дзержинского района с неожиданности - из-под земли забил гигантский фонтан воды
Надежда ЯРКОВА
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Фонтан был высотой не меньше четырех метров. Фото: Дмитрий Киршевский.Фонтан был высотой не меньше четырех метров. Фото: Дмитрий Киршевский.
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Новосибирцы сегодня утром, 17 июня стали свидетелями стихийного гейзера, появившегося из-за коммунальной аварии на улице Бориса Богаткова.

— Около 12 часов дня недалеко от остановки «Лада», возле заправки неожиданно заработал гигантский «гейзер», — поделился с КПНовосибирск очевидец Дмитрий Киршевский.

На видео огромная струя воды бьет фонтаном, заливая проезжающие мимо машины. И все это недалеко от автозаправочной станции.

— При проведении гидравлических испытаний по зоне ТЭЦ-5 в районе Бориса Богаткова, 253/3 образовался дефект на магистральном трубопроводе. Пострадало три автомобиля, припаркованных рядом. Ущерб автовладельцам будет возмещен, — рассказали в пресс-службе СГК.

На место оперативно выехала бригада теплоэнергетиков, чтобы устранить повреждения.

Четырехметровый коммунальный фонтан забил возле заправки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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