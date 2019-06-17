2019-06-17T07:01:14+03:00
Общество

Завязли в страшной, черной жиже: спасатели вытащили застрявших в гудроне щенков

На спасение щенков у спасателей ушло несколько часов
Надежда ЯРКОВА
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Щенки попали в жидкий гудрон, разлитый на площадке. Фото: vk.com/mass54.Щенки попали в жидкий гудрон, разлитый на площадке. Фото: vk.com/mass54.
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Рано утром в выходной спасатели выезжали в Ленинский район Новосибирска, где понадобилась помощь щенкам, попавшим в гудрон.

— В воскресенье, 16 июня в 4:38 утра на телефон оперативного дежурного поступил звонок от сторожа одного из предприятий города. Мужчина просил помочь вытащить трех щенков, залезших в разлитый жидкий гудрон. На место происшествия, на улицу Моторная выехал оперативный экипаж спасателей, — рассказали в пресс-службе МАСС.

Спасение щенков заняло несколько часов. Фото: vk.com/mass54.

Спасение щенков заняло несколько часов. Фото: vk.com/mass54.

Оказавшись на месте, на территории транспортной компании, спасатели встретились со сторожем, который показал им место, где находятся щенки.

— Возле уложенных бетонных блоков, в разлитом из бочки гудроне находились три щенка. Чтобы их освободить из вязкой массы, у спасателей ушло несколько часов. Для спасения малышей они использовали шанцевый и слесарный инструмент, — отметили в ведомстве.

Аккуратно, чтобы не повредить кожу и конечности животным, с помощью инструментов, спасатели извлекли щенков из лужи гудрона. А после передали животных для дальнейшей транспортировки в ветеринарную лечебницу города, где их осмотрят и окажут необходимую помощь.

Освобожденных от гудрона щенков увезли в ветлечебницу. Фото: vk.com/mass54.

Освобожденных от гудрона щенков увезли в ветлечебницу. Фото: vk.com/mass54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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