Вытащил из огня: новосибирец выкармливает рыбой совят, спасенных на пожаре
Поскольку мужчина оказался рыбак, он кормил сов- найденышей рыбой, что противопоказано.
— Пять слетков совят к нам приехали неделю назад. Мужчина спас их от лесного, стихийного пожара в Алтайском крае. Этих совят, пока они были с ним, он кормил рыбой. Это, конечно, не правильно, но он сам рыбак. И вот, спустя неделю, привез их к нам, — рассказала «КП» — Новосибирск» пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных (ЦРХП НСО) Алиса Богомолова.
Она добавила, что поскольку совята были выкормлены сырой рыбой, при поступлении они источали неповторимый портовый аромат.
— Сейчас мы их выкармливаем правильной совьей пищей, приводим в порядок их желудочно-кишечный тракт. А после будет готовить к выпуску на волю, — рассказала об их дальнейшей судьбе волонтер.
ИСТОЧНИК KP.RU