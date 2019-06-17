Вытащил из огня: новосибирец выкармливает рыбой совят, спасенных на пожаре

СЕГОДНЯ 06:19 2019-06-17T06:19:26+03:00

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Поскольку мужчина оказался рыбак, он кормил сов- найденышей рыбой, что противопоказано.

— Пять слетков совят к нам приехали неделю назад. Мужчина спас их от лесного, стихийного пожара в Алтайском крае. Этих совят, пока они были с ним, он кормил рыбой. Это, конечно, не правильно, но он сам рыбак. И вот, спустя неделю, привез их к нам, — рассказала «КП» — Новосибирск» пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных (ЦРХП НСО) Алиса Богомолова.

Она добавила, что поскольку совята были выкормлены сырой рыбой, при поступлении они источали неповторимый портовый аромат.

— Сейчас мы их выкармливаем правильной совьей пищей, приводим в порядок их желудочно-кишечный тракт. А после будет готовить к выпуску на волю, — рассказала об их дальнейшей судьбе волонтер.

ИСТОЧНИК KP.RU