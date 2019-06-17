2019-06-17T05:37:27+03:00
Дом. Семья

Лысые, почти слепые: новосибирец спас птенцов-воробышков, найденных в траве

Житель Новосибирска нашел крошечных воробышков, когда косил траву
Надежда ЯРКОВА
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Такими птенчики поступили ворлонтерам. Фото: vk.com/smallbirds54.Такими птенчики поступили ворлонтерам. Фото: vk.com/smallbirds54.
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Мужчина вытащил птенцов буквально из-под газонокосилки и тут же оказал им первую помощь, отогрев и накормив.

— Крошечные птенчики поступили к нам где-то неделю назад. Их привез мужчина, который нашел их в Центральном районе. Он их вытащил буквально из-под газонокосилки. По одному из птенчиков газонокосилка прошлась случайно, еще одного задела немного, двое других были вообще не тронуты. Мужчина сразу же принял все правильные меры, когда их нашел. Он отогрел птенцов, накормил и очень быстро привез к нам в центр. Когда их принесли, они были маленькие, лысенькие, совсем без оперения, им было, наверное, несколько дней. Один из воробышков, по которому прошлась косилка, не выжил. Остальные три очень быстро растут, с ними все в порядке,- рассказала «КП» — Новосибирск» пресс-секретарь Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Она отметила, что птенцы очень быстро растут и уже заметно оперились.

— Будем выкармливать, пока они не перестанут сами просить еду. Как только перестанут, начнут летать, мы их выпустим. Обычно в Академгородке, на одной из кормушек, чтобы им первое время было легко, — добавила Алиса.

За неделю птенцы заметно подросли и оперились. Фото: vk.com/smallbirds54.

За неделю птенцы заметно подросли и оперились. Фото: vk.com/smallbirds54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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