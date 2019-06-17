2019-06-17T04:08:31+03:00
Происшествия

Там машины бьются: на Димитровском мосту столкнулись четыре иномарки

Очередное массовое ДТП случилось вечером 16 июня в Новосибирске
Надежда ЯРКОВА
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На Димитровском мосту снова произошло массовое ДТП.На Димитровском мосту снова произошло массовое ДТП.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Авария с участием четырех машин произошла в воскресенье, 16 июня на Димитровском мосту - это второе ДТП за выходные в этом месте.

— На левобережной части моста столкнулись хэтчбек Mazda 3, минивэн Toyota FunCargo, а также седаны Honda Accord и Hyundai Solaris, брендированный службой «Яндекс.Такси», — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водителя «Тойоты» подрезал серый автомобиль, и уходя от столкновения, он выехал на встречную полосу. О пострадавших в аварии сообщений нет.

Напомним, днем ранее, в субботу, 14 июня на этом же мосту столкнулись четыре иномарки. После аварии двух человек зажало в одной машине. На месте аварии работали две машины реанимации, спасатели и сотрудники полиции.

На мосту столкнулись четыре машины. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

На мосту столкнулись четыре машины.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

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