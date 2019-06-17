Там машины бьются: на Димитровском мосту столкнулись четыре иномарки
Авария с участием четырех машин произошла в воскресенье, 16 июня на Димитровском мосту - это второе ДТП за выходные в этом месте.
— На левобережной части моста столкнулись хэтчбек Mazda 3, минивэн Toyota FunCargo, а также седаны Honda Accord и Hyundai Solaris, брендированный службой «Яндекс.Такси», — рассказал подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, водителя «Тойоты» подрезал серый автомобиль, и уходя от столкновения, он выехал на встречную полосу. О пострадавших в аварии сообщений нет.
Напомним, днем ранее, в субботу, 14 июня на этом же мосту столкнулись четыре иномарки. После аварии двух человек зажало в одной машине. На месте аварии работали две машины реанимации, спасатели и сотрудники полиции.
На мосту столкнулись четыре машины.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU