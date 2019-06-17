«Сын почти не двигается»: новосибирец сломал шею, нырнув в бассейн на пляже

СЕГОДНЯ 03:50 2019-06-17T03:50:24+03:00

Год назад Артур пошел на пляж, где с ним случилась беда. Фото: предоставлено семьей Пузян.

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Беда в семью Пузян пришла около года назад: именно тогда 20-летний Артур получил тяжелую травму на новосибирском пляже.

- Сын вместе с друзьями поехал туда отдыхать, - рассказывает Мгер, отец парня. – Артур решил нырнуть там в бассейн, но воды, как потом нам уже объяснили, было слишком мало. Сын получил компрессионный перелом 5 и 6 позвонков, начал тонуть. На него даже сначала никто внимания не обратил: только ребенок какой-то заметил, что с сыном случилось, сказал взрослым.

К счастью, в тот момент на пляже среди отдыхающих была медсестра: она оказывала первую помощь, пока не приехала «Скорая помощь». Благодаря ей и удалось спасти парня. А дальше – бесконечные больницы, лечение.

- Сейчас сын почти не двигается, только руками немного шевелит, - продолжает Мгер. – У него начался курс лечения в Москве: стоит он полмиллиона рублей, нам удалось собрать четверть суммы. Остальное нужно оплатить в течение месяца.

Если вы готовы помочь, то связаться с семьей Артура можно вот по каким телефонам: 8-913-019-74-43 - мама, Юлия Пузян, 8-913-766-44-88 - отец, Мгер Пузян.

ИСТОЧНИК KP.RU