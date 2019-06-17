2019-06-17T03:33:47+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 17 июня будет дождливо и тепло

Синоптики обещают теплый день, возможен небольшой дождь и ливни с грозами
Надежда ЯРКОВА
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Сегодня днем местами будет дождь.Сегодня днем местами будет дождь.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Сегодня в городе будет тепло, до плюс 21 градусов днем, ожидаются осадки с грозами.

— В понедельник, 17 июня в Новосибирске ожидается переменная облачность, ночью дождь, местами гроза, в первой половине дня в отдельных районах небольшой дождь, во второй половине дня без осадков. Температура днем составит плюс 19-21 градусов, к ночи похолодает до плюс 9-11 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, ночью дожди, местами сильные, ливни, грозы, град, по северо-западу в отдельных районах небольшие дожди, днем местами небольшие дождь. Дневная температура составит плюс 17-22 градусов, ночная будет около плюс 5-10 градусов, местами до плюс 15 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают небольшой дождь с температурой до плюс 19 градусов днем и до плюс градусов ночью. Такая погода, местами с дождями, сохранится на протяжении всей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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