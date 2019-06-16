Вода в огне: новосибирец сделал удивительные фото заката

СЕГОДНЯ 16:24 2019-06-16T16:24:31+03:00

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Новосибирский фотограф Виктор Шпаков поделился с горожанами снимками заката. В социальных сетях автор выставил два фото, на обоих виднеется водоем и яркая оранжевая полоса неба. Обе фотографии сделаны в одиннадцать вечера, они уже набрали множество «лайков».

Яркие закаты стали для сибиряков практически нормой. Не так давно горожане массово выкладывали фото необычных вечерних облаков.

Что касается прогноза погоды, синоптики обещают — в ближайшие дни будет пасмурно. Дожди, ветер — стандартный набор на несколько дней вперед. Так что с яркими закатами придется некоторое время подождать.

Пейзажи фотографа оценили сибиряки. Фото: Виктор ШПАКОВ

В понедельник, вторник и среду температура продержится на уровне 18-20 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU