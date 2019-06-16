2019-06-16T15:24:18+03:00
Общество

«Купите лучше фарш»: многодетной матери, которой не хватает денег на карусели, посоветовали лепить пельмени

Женщина жалуется на ценники в парке им.Кирова, один аттракцион стоит 150-250 рублей
Екатерина Иванова
Поделиться:
Сибирячку возмутили дорогие расценки на карусели.Сибирячку возмутили дорогие расценки на карусели.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Жительница Новосибирска пожаловалась горожанам на неподъемные цены на карусели в парке им. Кирова. У женщины трое детей, семейный бюджет не позволяет рассчитывать на подобный отдых.

— Аттракционы стоят 150-250 рублей, эти деньги снимают за пять минут, куда смотрит администрация? Обворовывают нищий народ! У меня трое ребят, что нам кредит брать, чтобы посетить парк? — возмущается женщина.

Это сообщение женщина написала на портале Яндекс.Районы. Казалось бы, гнев справедлив, но поддержки среди соседей многодетная мама не нашла.

— Родили троих, работать надо за пятерых, тогда на всех хватит, — дают совет сибирячке.

— В городе, в каждом дворе есть детские площадки с качелями. Зачем тратить деньги на парк? Один-три раз за лето в качестве праздника.

Неожиданно акцент в обсуждениях проблемы сменился:

— Если денег нет, то какие развлечения? Тем более сомнительные! Купите 2 кило фарша лучше и слепите всей семьей домашних, вкусных пельменей. Вам на неделю точно хватит. И детям, поверьте, радости больше будет! — уверен другой горожанин.

— Маленькие дети, как правило, обожают возиться с тестом. Можно не только пельменей, но и вареников. А еще какие-нибудь приметы класть вместо или вместе с начинкой. Например, 5 рублей — отличником будет. Тогда и кушать будут с радостью. Ведь интересно, кому какая примета достанется, — дают немного опасный совет женщине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Вода в огне: новосибирец сделал удивительные фото заката
Сибиряки собрали около 100 тысяч рублей на лечение собаки, которая мешала им спать
«Капуста с начинкой»: сибиряки жалуются на гнилые овощи в магазинах
Ориентировка помогла: пропавшую девушку поймали в метро
Общественники просят признать Никиту Белянкина и Сергея Чуева Героями России
Не ночевала дома три дня: в Новосибирске ищут девушку в лосинах в цветочек
«Хочу себе такого мужчину»: американцы восхищаются семейными снимками Владимира Тарасенко
«Битва двух минотавров»: в Новосибирске две женщины подрались на детской площадке
Погода в Новосибирске на день: 16 июня ожидается гроза
Ралли «Париж-Пекин»: в центр Новосибирска съехались четыре десятка раритетных машин
«Ем третье мороженое, не помогает»: студентку, обвинившую преподавателя в изнасиловании, отчислили из вуза
«В гости заскочил»: парень на «Тойоте» на скорости залетел на дачный участок на ОбьГЭСе
«Как ребенок на ручках лежит»: звезда «Инстаграма» белочка Соня сломала пальчик
В «сладком» стиле: сибирячка снялась в «розовом» клипе американского диджея