«Купите лучше фарш»: многодетной матери, которой не хватает денег на карусели, посоветовали лепить пельмени
Жительница Новосибирска пожаловалась горожанам на неподъемные цены на карусели в парке им. Кирова. У женщины трое детей, семейный бюджет не позволяет рассчитывать на подобный отдых.
— Аттракционы стоят 150-250 рублей, эти деньги снимают за пять минут, куда смотрит администрация? Обворовывают нищий народ! У меня трое ребят, что нам кредит брать, чтобы посетить парк? — возмущается женщина.
Это сообщение женщина написала на портале Яндекс.Районы. Казалось бы, гнев справедлив, но поддержки среди соседей многодетная мама не нашла.
— Родили троих, работать надо за пятерых, тогда на всех хватит, — дают совет сибирячке.
— В городе, в каждом дворе есть детские площадки с качелями. Зачем тратить деньги на парк? Один-три раз за лето в качестве праздника.
Неожиданно акцент в обсуждениях проблемы сменился:
— Если денег нет, то какие развлечения? Тем более сомнительные! Купите 2 кило фарша лучше и слепите всей семьей домашних, вкусных пельменей. Вам на неделю точно хватит. И детям, поверьте, радости больше будет! — уверен другой горожанин.
— Маленькие дети, как правило, обожают возиться с тестом. Можно не только пельменей, но и вареников. А еще какие-нибудь приметы класть вместо или вместе с начинкой. Например, 5 рублей — отличником будет. Тогда и кушать будут с радостью. Ведь интересно, кому какая примета достанется, — дают немного опасный совет женщине.
ИСТОЧНИК KP.RU