Сибиряки собрали около 100 тысяч рублей на лечение собаки, которая мешала им спать
Жители микрорайона Горский не смогли уснуть ночью. По дворам жутким эхом разносился жалобный вой собаки. Несколько человек не остались в стороне и решили выяснить, в чем дело. Источник звука находился во дворе частного деревянного домика, который остался стоять среди высоток. За забором лежал парализованный пес, который мог только издавать звуки.
— Нас вышло на улицу несколько человек. Решили, что собаке надо помочь, вызвали ветеринара и полицию. Хозяина дома не было, — рассказывает местная жительница Мария Колесникова.
На двери дома висело объявление о продаже с номером телефона, девушки дозвонились до хозяина. Он сообщил, что уехал на три дня, а у собаки чумка. Мужчина очень надеялся, что пес умрет побыстрее.
— А если мешает, можете его пристрелить, — передают девушки слова хозяина.
Частный дом, где находилась собака, со всех сторон окружен многоэтажками. Фото: Мария Колесникова
К часу ночи возле домика собралось уже около 30 человек, эти люди написали коллективную жалобу на соседа за нарушение покоя, а также заявление в полицию за жестокое обращение с животным. Собаку отвезли в стационар, поставили диагноз — борелиоз.
В это же время по соцсетям и соседским чатам был объявлен сбор денег на лечение.
— За сутки мы собрали 40 тысяч рублей, а за двое — эта сумма увеличилась более чем в два раза. Мы собрали 93390 рублей, — рассказывает Мария.
В клинике успели потратить около 18 тысяч рублей, остальные деньги не пригодились. Пес скончался от внутреннего кровотечения.
— Мы не ожидали, что люди окажутся настолько отзывчивыми. О том, что пес умер, уже сообщили во всех чатах. Готовы вернуть средства по запросу, если что-то останется — потратим на помощь другим животным, — продолжает Мария.
Жильцы намерены заняться юридической стороной вопроса и привлечь к ответственности хозяина погибшей собаки.
Новосибирцев разбудил вой собаки из частного дома во дворах многоэтажек..
ИСТОЧНИК KP.RU