2019-06-16T14:29:55+03:00
Дом. Семья

Сибиряки собрали около 100 тысяч рублей на лечение собаки, которая мешала им спать

Хозяин бросил умирать животное на участке среди многоэтажек
Екатерина КОМЯКОВА
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У пса обнаружили боррелиоз. Фото: Мария КолесниковаУ пса обнаружили боррелиоз. Фото: Мария Колесникова
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Жители микрорайона Горский не смогли уснуть ночью. По дворам жутким эхом разносился жалобный вой собаки. Несколько человек не остались в стороне и решили выяснить, в чем дело. Источник звука находился во дворе частного деревянного домика, который остался стоять среди высоток. За забором лежал парализованный пес, который мог только издавать звуки.

— Нас вышло на улицу несколько человек. Решили, что собаке надо помочь, вызвали ветеринара и полицию. Хозяина дома не было, — рассказывает местная жительница Мария Колесникова.

На двери дома висело объявление о продаже с номером телефона, девушки дозвонились до хозяина. Он сообщил, что уехал на три дня, а у собаки чумка. Мужчина очень надеялся, что пес умрет побыстрее.

— А если мешает, можете его пристрелить, — передают девушки слова хозяина.

Частный дом, где находилась собака, со всех сторон окружен многоэтажками. Фото: Мария Колесникова

Частный дом, где находилась собака, со всех сторон окружен многоэтажками. Фото: Мария Колесникова

К часу ночи возле домика собралось уже около 30 человек, эти люди написали коллективную жалобу на соседа за нарушение покоя, а также заявление в полицию за жестокое обращение с животным. Собаку отвезли в стационар, поставили диагноз — борелиоз.

В это же время по соцсетям и соседским чатам был объявлен сбор денег на лечение.

— За сутки мы собрали 40 тысяч рублей, а за двое — эта сумма увеличилась более чем в два раза. Мы собрали 93390 рублей, — рассказывает Мария.

В клинике успели потратить около 18 тысяч рублей, остальные деньги не пригодились. Пес скончался от внутреннего кровотечения.

— Мы не ожидали, что люди окажутся настолько отзывчивыми. О том, что пес умер, уже сообщили во всех чатах. Готовы вернуть средства по запросу, если что-то останется — потратим на помощь другим животным, — продолжает Мария.

Жильцы намерены заняться юридической стороной вопроса и привлечь к ответственности хозяина погибшей собаки.

Новосибирцев разбудил вой собаки из частного дома во дворах многоэтажек..

ИСТОЧНИК KP.RU

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