«Капуста с начинкой»: сибиряки жалуются на гнилые овощи в магазинах
В группе «Ревизорро Новосибирск» жительница города выложила пост про некачественный товар. На фото пекинская капуста, разрезанная посередине. Внутри «кочана» неприятное месиво коричневого цвета.
— Будьте внимательны при выборе пекинской капусты, — пишет женщина.
В ответ на заявление сибиряки начали защищать магазин:
— Вы когда покупали-видели что внутри? Нет. А как должны были продавцы это увидеть?
С другой стороны нашлись и те, кто тоже сталкивался с подобной проблемой в последнее время.
— Мне кажется она везде сейчас такая, на вид норм, а внутри гнилая.
— Действительно, мы тоже такую же купили в Новосибирске, — пишут девушки.
В обсуждении снимка нашлось место и для сарказма.
— Капуста с начинкой. Все как я люблю!
ИСТОЧНИК KP.RU