2019-06-16T13:19:19+03:00
Общество

«Капуста с начинкой»: сибиряки жалуются на гнилые овощи в магазинах

В опалу попала пекинская капуста
Екатерина Иванова
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Такую капусту сибирячка купила в крупном сетевом супермаркете. Фото: vk.com/revizorro_nsk54Такую капусту сибирячка купила в крупном сетевом супермаркете. Фото: vk.com/revizorro_nsk54
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В группе «Ревизорро Новосибирск» жительница города выложила пост про некачественный товар. На фото пекинская капуста, разрезанная посередине. Внутри «кочана» неприятное месиво коричневого цвета.

— Будьте внимательны при выборе пекинской капусты, — пишет женщина.

В ответ на заявление сибиряки начали защищать магазин:

— Вы когда покупали-видели что внутри? Нет. А как должны были продавцы это увидеть?

С другой стороны нашлись и те, кто тоже сталкивался с подобной проблемой в последнее время.

— Мне кажется она везде сейчас такая, на вид норм, а внутри гнилая.

— Действительно, мы тоже такую же купили в Новосибирске, — пишут девушки.

В обсуждении снимка нашлось место и для сарказма.

— Капуста с начинкой. Все как я люблю!

ИСТОЧНИК KP.RU

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