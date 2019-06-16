Ориентировка помогла: пропавшую девушку поймали в метро

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-16T12:47:49+03:00

Света нашлась, с ней все в порядке. Фото: ГУ МВД по НСО

Светлана не было дома три дня, но с ней все порядке, у нее хорошее настроение…

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В управлении МВД по Новосибирской области сегодня утром дали информацию о пропавшей без вести горожанке — Светлане Рябовой. 33-летняя женщина ушла из дома на улице Народной 13 июня и не вернулась. К поискам подключились волонтеры, они начали распространять ориентировки в сети. Также информацию получили экипажи полиции. Девушку нашли сегодня, она жива и невредима.

— Задержана сотрудниками полиции на станции метро, узнали по ориентировке. Ее увезли в отдел полиции Калининский. Правоохранители проводят с ней разъяснительную беседу, выясняют причины и обстоятельства ее пропажи. Могу сказать, что никаких противоправных действий в отношении нее не совершалось. Девушка жива, здорова, в хорошем настроении, — сообщили в пресс-службе полиции.

Если у вас потерялся родственник или близкий человек, заявить об этом можно в любом отделении полиции, а также можно обратиться в поисковые службы города.

ИСТОЧНИК KP.RU