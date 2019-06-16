Общественники просят признать Никиту Белянкина и Сергея Чуева Героями России

СЕГОДНЯ 10:29 2019-06-16T10:29:29+03:00

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На портале change.org появилась петиция «Памяти Никиты Белянкина и Сергея Чуева — Героев нашего времени». Ее автор просит посмертно наградить эти мужчин медалями «Герой России». Также в письме содержится требование усилить охрану и установить систему видеонаблюдения в парках отдыха, где гуляют люди с детьми, пенсионеры и беременные женщины. Еще один пункт: организация турнира по греко-римской борьбе в честь Белянкина и Чуева.

— В обоих случаях ребята отстаивали жизнь и честь незнакомых себе людей, но потеряли свою… Это были не равные бои, в которых не было шанса выжить. Это были самые настоящие избиения, безнравственные и аморальные по своей сути поступки, — пишет автор петиции Качалов Константин. В первую очередь он просит руководство страны осудить виновников и навести порядок в миграционной политике.

Никита Белянкин был убит в начале июня, он увидел, как группа мужчин избивает двоих. С собой у него был пистолет, он выстрелил в воздух и перетянул агрессоров на себя. В результате получил смертельный удар ножом в сердце. Никита служил в спецназе, воевал в Сирии.

Еще одна июньская смерть: в парке убит Сергей Чуев. Он заступился за беременную женщину, к которой приставали хулиганы. Мужчину избили, он упал в пруд и утонул.

На данный момент петицию подписали более 7 тысяч человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU