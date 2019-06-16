Не ночевала дома три дня: в Новосибирске ищут девушку в лосинах в цветочек

СЕГОДНЯ 09:17 2019-06-16T09:17:33+03:00

Девушка ушла из дома на улице Народной в 19.30

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Рябова Светлана Александровна 1986 года рождения пропала без вести в Новосибирске. Девушка ушла из дома №24 на улице Народной 13 июня в 19.30, обратно не вернулась. К поискам подключились волонтеры и полиция.

— На вид Светлане 26-30 лет, русые волосы волнистые, худощавая, рост около 160 сантиметров, — сообщают в полиции.

На момент ухода на ней была джинсовая куртка серая, майка, темные лосины в цветочек оранжевого цвета, белые кроссовки с красными полосками.

Всех, кто видел похожую девушку, или знает, где может находиться Светлана Рябова, просьба откликнуться и сообщить в полицию по телефонам: (383) 232-20-02, 232-19-61, 8-996-380-39-95 или волонтерам по номеру 8-800-700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU