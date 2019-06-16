2019-06-16T08:55:06+03:00
Спорт

«Хочу себе такого мужчину»: американцы восхищаются семейными снимками Владимира Тарасенко

В Америке обладателя кубка Стенли называются Влади, шлют ему сердечки и называют королем [видео]
Екатерина КОМЯКОВА
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"Влади папочка", - так ласково называют Тарасенко американцы. Фото: instagram.com/tarasenko.yana/"Влади папочка", - так ласково называют Тарасенко американцы. Фото: instagram.com/tarasenko.yana/
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Владимир Тарасенко, ставший обладателем кубка Стенли, выставил в Инстаграме семейный снимок. На нем он обнимает жену, на первом плане двое сыновей, старший из которых ребенок Яны, ребята трогают победный трофей.

Семейный снимок. Фото: instagram.com/vt9191/

Семейный снимок. Фото: instagram.com/vt9191/

Яна на фото выглядит прекрасно, хотя только неделю назад она родила еще одного мальчика. Сама мама на своей страничке выложила несколько милых видео, где Владимир целует и обнимает сыновей.

Снимки собрали десятки тысяч лайков, американские фанаты рукоплещут, шлют забавные смайлики и сердечки. Они ласково называют Владимира Влади.

— Мне нравится, какой Влади папа, он очень крут в этом. Хочу себе такого мужчину, — пишет американская девушка.

Нежное видео с младенцем.

— Он настоящий король!

— Vladdy daddy, — пользователи соцсетей называют Тарасенко Владимиром папочкой.

Некоторые фанаты пишут настоящие письма с признаниями:

— Я оценил, как классно ты вел себя в игре и как сильно ты показываешь свою любовь к своей семье. Мои дети на тебя смотрят, и я хочу, чтобы у них были хорошие спортивные образцы для подражания.

Яна тоже не осталась без внимания:

— Какая удивительная жена, она болеет за Влади все время и даже сразу после рождения этого ребенка! И как же великолепно она выглядит!

— Она может ходить на параде на каблуках через неделю после рождения ребенка. Она очень любит их!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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