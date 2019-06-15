Ралли «Париж-Пекин»: в центр Новосибирска съехались четыре десятка раритетных машин

СЕГОДНЯ 17:16 2019-06-15T17:26:51+03:00

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В центр города приехали около 120 экипажей на ретромобилях, которые старше 1976 года. В рамках пробега «Пекин — Париж», Новосибирск посетил основатель Mercedes AMG High Performance Powertrains — Марио Иллиен. Он вместе с Ноэлем Иллиеном прибыли на автомобиле под № 63 — Citroen 11B 1955 года выпуска.

— Марио Иллиен проектировал двигатели для Формулы-1 таким автомобилям, как McLaren и Mercedes-Benz. В 1998 и 1999 получил чемпионские титулы. В 1983 году он, вместе с Полом Морганом, основал компанию Illmor Engineering, которая производила двигатели для Формулы-1, а в 2002 году Daimler AG купил 55% акций компании и переименовал в Mercedes-Illmor. В 2005 Daimler AG стал единственным владельцем Illmor и в итоге компания стала называться Mercedes AMG High Performance Powertrains, — рассказали в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Знаменитое ралли проходит раз в три года и стартовало в этот раз 2 июня из Пекина. В общей сложности участники проедут около 14 тысяч километров за 35 дней. Они проедут по территории Китая, Монголии, России, Казахстана, нескольких стран Европы. Помимо Новосибирска, участники заезда проедут по Алтайскому краю в сторону Новокузнецка. Завершить ралли планируют в Париже 7 июля.

В ралли участвует знаменитый швейцарский моторист Марио Иллиен.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU