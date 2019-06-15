2019-06-15T16:07:41+03:00
Общество

«Ем третье мороженое, не помогает»: студентку, обвинившую преподавателя в изнасиловании, отчислили из вуза

Татьяна СОЛОВОВА
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Девушку выгнали из вуза из-за провала на экзамене. Фото: соцсети.Девушку выгнали из вуза из-за провала на экзамене. Фото: соцсети.
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История с изнасилованием студентки одного из новосибирских вузов всплыла за месяц до сессии. Девушка обвинила преподавателя в том, что он надругался над ней два года назад. Она уверяла: доцент пригласил ее в бар, когда вместе с ним выпивали коллеги после конференции. А потом обманом заманил к себе домой.

В итоге следователи отказали в возбуждении уголовного дела, преподаватель остался работать в вузе. А вот девушке придется покинуть университет: ее выгнали из вуза из-за проблем с учебой.

- Тупо моя жизнь: отчисление из-за последнего экзамена с 80% пятерок в зачетке, - написала в своем «Инстаграме» провалившая сессию студентка. – Ем третье мороженое, не помогает. Стою и думаю: напиться сегодня или нет?

Будет ли девушка восстанавливаться в своем вузе после отчисления, пока неясно.

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Пользователи соцсетей ополчились на девушку после того, как она решила на фоне скандала с изнасилованием устроить среди своих подписчиков в «Инстаграме» розыгрыш комплекта косметики и двух коробок со сладостями (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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