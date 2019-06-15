«В гости заскочил»: парень на «Тойоте» на скорости залетел на дачный участок на ОбьГЭСе
В Новосибирске водитель на большой скорости ехал по дачной территории и попал в аварию.
— В субботу, 15 июня молодой водитель Toyota Allex «летел» по дачам на ОбьГЭСе и, не войдя в поворот, снес деревянный забор и залетел на один из участков, — рассказали очевидцы в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
Судя по фото, автомобиль не получил серьезных повреждений, отделавшись вмятинами на кузове. О состоянии водителя информации нет.
Пользователи соцсетей, конечно, не оправдывают водителя, устроившего ДТП, но находят саму ситуацию довольно комичной. Вот что они пишут об этом в комментариях:
— В гости заскочил, — шутит один.
— Налетался, устал и прилег на бочок.
— Молодец! Так никто бы не смог.
— Наломал дров.
— В Need For speed переиграл, вот и решил проверить тачку.
На большой скорости "Тойота" влетела в забор, оказавшись на чужом участке.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU