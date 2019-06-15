«Как ребенок на ручках лежит»: звезда «Инстаграма» белочка Соня сломала пальчик

СЕГОДНЯ 14:38 2019-06-15T15:17:29+03:00

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Хозяйка Сони решила, что белочка обойдется без вмешательства врачей и все заживет само собой.

— Подготовила такой милый пост, но обстоятельства вынуждают написать о неприятном — Соня вывернула многострадальный свой пальчик. К врачу не повезу! Смысла нет. Переломы и вывихи у белок никак не лечатся, к сожалению. Ей сейчас нужен покой и спокойствие. А пальчик сам заживет, — поделилась с подписчиками в «Инстаграме» хозяйка белочки Елена Ермакова. — Да, хочется что-то сделать, чтобы боль прошла за секунду и пальчик восстановился, но увы.

Сибиряки, конечно же, переживают за Соню и желают ей скорейшего выздоровления. Вот что они пишут в комментариях:

-Сонечка, поправляйся, пушистик!

— Выздоравливай, малышка. Уверена, что с такой заботливой мамой Соня быстро поправится.

— Сонечка, солнышко! Выздоравливай скорее и радуй нас своим оптимизмом!! Как же это страшно, когда не чем не можешь помочь больному пальчику!

— Сонечка, быстрее выздоравливай!

Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова воспитывает необычного питомца — белку Соню. Три года назад полуторамесячный пушистый зверек выпал из гнезда. Елена принесла бельчонка домой и с тех пор ее жизнь круто изменилась. Сейчас Соне уже 3 года и нее есть своя страничка в «Инстаграме». Там у белки более 9 тысяч поклонников.

Травма белочки незначительная, и заживет в течение месяца. Фото: instagram.com/squirrel_sonya.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="852" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/714870" frameborder="0"></iframe> Звезда «Инстаграма» белочка Соня сломала пальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU