2019-06-15T15:17:29+03:00
Дом. Семья

«Как ребенок на ручках лежит»: звезда «Инстаграма» белочка Соня сломала пальчик

Соня получила неожиданную травму, заставив понервничать своих поклонников
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Соня вывихнула пальчик на лапке - выздоравливай скорее, малышка! Фото: instagram.com/squirrel_sonya.Соня вывихнула пальчик на лапке - выздоравливай скорее, малышка! Фото: instagram.com/squirrel_sonya.
Изменить размер текста:

Хозяйка Сони решила, что белочка обойдется без вмешательства врачей и все заживет само собой.

— Подготовила такой милый пост, но обстоятельства вынуждают написать о неприятном — Соня вывернула многострадальный свой пальчик. К врачу не повезу! Смысла нет. Переломы и вывихи у белок никак не лечатся, к сожалению. Ей сейчас нужен покой и спокойствие. А пальчик сам заживет, — поделилась с подписчиками в «Инстаграме» хозяйка белочки Елена Ермакова. — Да, хочется что-то сделать, чтобы боль прошла за секунду и пальчик восстановился, но увы.

Сибиряки, конечно же, переживают за Соню и желают ей скорейшего выздоровления. Вот что они пишут в комментариях:

-Сонечка, поправляйся, пушистик!

— Выздоравливай, малышка. Уверена, что с такой заботливой мамой Соня быстро поправится.

— Сонечка, солнышко! Выздоравливай скорее и радуй нас своим оптимизмом!! Как же это страшно, когда не чем не можешь помочь больному пальчику!

— Сонечка, быстрее выздоравливай!

Напомним, жительница новосибирского Академгородка Елена Ермакова воспитывает необычного питомца — белку Соню. Три года назад полуторамесячный пушистый зверек выпал из гнезда. Елена принесла бельчонка домой и с тех пор ее жизнь круто изменилась. Сейчас Соне уже 3 года и нее есть своя страничка в «Инстаграме». Там у белки более 9 тысяч поклонников.

Травма белочки незначительная, и заживет в течение месяца. Фото: instagram.com/squirrel_sonya.

Травма белочки незначительная, и заживет в течение месяца. Фото: instagram.com/squirrel_sonya.

Звезда «Инстаграма» белочка Соня сломала пальчик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ем третье мороженое, не помогает»: студентку, обвинившую преподавателя в изнасиловании, отчислили из вуза
«В гости заскочил»: парень на «Тойоте» на скорости залетел на дачный участок на ОбьГЭСе
В «сладком» стиле: сибирячка снялась в «розовом» клипе американского диджея
«От нас почти неделю все скрывали»: нянечка детсада в Новосибирске умерла от опасной инфекции
Женщину нашли мертвой под окнами пятиэтажки на Красном проспекте
«Ты куда укатился?»: хмурый манул позабавил соцсети игрой в мячик
«Да это же латте!»: новосибирцы сравнили разлитое на дороге дизтопливо с кофе
«Двух человек зажало в машине»: на Димитровском мосту произошло массовое ДТП из четырех машин
Погода на день в Новосибирске: 15 июня будет плюс 17 градусов и грозы
Уже на подходе: в Новосибирской области началось нашествие бабочек
Вздох за 32 тысячи евро: этому актеру нужна пересадка легких и поддержка зрителей
Приехал с Алтая: назначили главного судебного пристава Новосибирской области
Наговорил лишнего: бывший полицейский ответил за то, что обматерил коллег
«Музыкальный» воришка: новосибирец украл наушники с чужой шеи
Миссия выполнима: деревенский воришка вынес телевизор через окно
Новосибирцев просят рассказать, чем их впечатляет Россия
7-летнего Тиму спасает родная сестра: новосибирскому мальчику надо провести вторую пересадку костного мозга
«Это новая технология»: новосибирцев рассмешила укладка асфальта в ливень
«Мамаши уничтожали взглядом»: накаченная сибирячка устроила откровенную фотосессию на детской площадке
635 килограмм веса: новосибирский атлет оказался самым сильным пауэрлифтером
«Там же дети ходят»: танец сибирячки в коротких шортах на улице вызвал споры в соцсетях
Ушел из больницы: в Новосибирске пропал мужчина в тряпичных туфлях
Без зуба, но счастливый: Владимир Тарасенко показал свою улыбку с Кубком Стэнли