В «сладком» стиле: сибирячка снялась в «розовом» клипе американского диджея

СЕГОДНЯ 12:45 2019-06-15T12:51:26+03:00

Клип с новосибирской танцовщицей уже набрал более 250 тысяч просмотров в интернете

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Танцовщица Полина Дубкова родом из Новосибирска, но сейчас живет в Москве. А недавно она снялась в клипе диджея Ahzee из Нью-Йорка, который и выложила в своем «Инстаграме».

— Наш танцевальный клип на песню Eyes closed уже в сети. Получилось сладко, ведь мы снимали его в Сладком Музее, — написала танцовщица на своей странице.

В энергичном видео сибирячка и две её ученицы устроили зажигательные танцы в стиле «тверк» и «дэнсхолл», и все это на ядовито-розовом фоне тортов и пончиков.

— Это уже вторая моя работа для DJ Ahzee. Первый клип набрал более 40 млн просмотров. Этот клип снимали в сладком музее в Москве, я ставила хореографию, занималась организацией, придумала идею снять клип в «сладком» стиле. Хотелось сделать красочно, костюмы подбирали максимально яркие, получилось именно то, что я хотела, — рассказала о своей новой работе «КП» — Новосибирск» Полина Дубкова.

Фанаты сибирячки просто засыпали ее комплиментами после просмотра клипа. Вот что они пишут в комментариях:

— Готова смотреть вечно, восхитительная работа.

— Очень круто, я в восторге!

— Шикарный и зажигательный клип! Умница !

— Нереально крутые девчонки! Клип просто супер!

— Лучшая! Очень красиво станцевала!

Сибирячка снялась в розовом клипе американского диджея.

ИСТОЧНИК KP.RU