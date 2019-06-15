Женщину нашли мертвой под окнами пятиэтажки на Красном проспекте
На месте происшествия работали медики и правоохранители
Женщину нашли мертвой под окнами жилого дома. Фото: "Инцидент.Новосибирск".
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ЧП случилось в субботу, 15 июня в одном из жилых дворов в Заельцовском районе Новосибирска.
— Сегодня, примерно в 10 утра под окнами многоквартирного дома на Красном проспекте, 90/1 нашли погибшую 77-летнюю женщину, — рассказал подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».
Очевидец добавил, что на место происшествия приезжали врачи «скорой помощи», но ничем пострадавшей помочь не смогли — пожилая женщина погибла. Также на месте происшествия работали сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU